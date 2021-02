"Urgente serem conhecidas comunicações e imagens dos jogos com Moreirense e Farense"

Benfica deixa esta segunda-feira críticas à arbitragem. "Mais uma vez, foi-nos sonegada uma grande penalidade evidente", refere o clube da Luz.

Na ressaca de mais um mau resultado no campeonato, que deixou a equipa a 15 pontos do líder Sporting, o Benfica deixou esta segunda-feira duras críticas à arbitragem. O clube da Luz, através da newsletter diária, diz que "é urgente serem conhecidas as comunicações e imagens mostradas nos jogos" com Moreirense e Farense. "Se o VAR veio para melhorar o futebol, então que se demonstre que tal acontece, começando pela transparência", justifica.

"Mais uma vez, foi-nos sonegada uma grande penalidade evidente, desta feita num lance faltoso sobre Rafa. A ser convertida, ter-nos-íamos adiantado no marcador e a história do jogo seria diferente. A equipa fez mais do que suficiente para vencer em Faro. Esteve organizada, foi pressionante e dispôs de oportunidades de golo em quantidade e qualidade que justificariam o triunfo. E foi, novamente, prejudicada pela equipa de arbitragem", surge escrito.



"Tudo isto contribuiu para a ansiedade e intranquilidade crescentes no seio da equipa, derivadas não só da classificação atual, mas também do desenrolar do jogo, em que ao desalento por não conseguir transformar em golos as boas ocasiões criadas, acresceu a frustração por se sentir prejudicada por sucessivos erros de arbitragem. O lance de falta evidente sobre Rafa na área do Farense foi precedido por diversas situações de golo iminentes aos 19, 25 e 27 minutos, só para referir as mais evidentes. E a toada do jogo manteve-se, com desperdício de oportunidades claras aos 38 e 45 minutos da primeira parte. No segundo tempo, Pizzi chutou ao poste e outras jogadas houve que, com um pouco mais de clarividência e pontaria, poderiam ter resultado em golo", refere o Benfica.

"Independentemente da avaliação que se possa fazer ao percurso da nossa equipa, não se compreende a sucessão de lances suscetíveis de marcação de grande penalidade a nosso favor decididos erradamente pelas equipas de arbitragem"

O texto termina referindo que "independentemente da avaliação que se possa fazer ao percurso" do Benfica, "não se compreende a sucessão de lances suscetíveis de marcação de grande penalidade decididos erradamente pelas equipas de arbitragem". "Muito menos num tempo em que se dispõe de uma ferramenta, o videoárbitro, concebida com o propósito da defesa da verdade desportiva. Infelizmente, do que nos tem sido dado a observar, torna-se óbvio que a verdade desportiva não tem sido defendida", concluiu.