Um empréstimo do Benfica que pode ser cancelado em janeiro

Ainda sem atuar na primeira equipa do WBA, Willock tem mais clubes interessados em Inglaterra.

Emprestado pelo Benfica por uma temporada ao West Bromwich Albion, Chris Willock pode trocar de emblema no próximo mês de janeiro, durante a reabertura do mercado de transferência. De acordo com o diário inglês "The Telegraph", o clube da Luz, que estabeleceu no acordo com o WBA a possibilidade de fazer regressar o atleta a meio da época, pondera a possibilidade de cancelar a cedência, com o objetivo de emprestar novamente o extremo para terras de Sua Majestade, isto porque não faltam clubes interessados em contar com o contributo do futebolista de 21 anos.

Elogiado já por diversas vezes pelo treinador, Slaven Bilic, Willock ainda está, contudo, em branco no que diz respeito a jogos na equipa principal dos baggies, fruto da concorrência de jogadores como Matheus Pereira ou Krovinovic, emprestados por Sporting e Benfica, respetivamente.

Contratado no início de 2017/18, após terminar contrato com o Arsenal, Willock tem jogado apenas na formação de sub-23 do West Bromwich Albion, pela qual alinhou precisamente ontem (no triunfo por 3-1 sobre o Fulham), contando com dez partidas e quatro golos.