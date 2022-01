Shevchenko apontado como potencial alvo do Benfica para o banco

Olheiro e agente ucraniano falou da possibilidade de o antigo colega de Rui Costa considerar o Benfica, já falado anteriormente.

Com boas relações com Rui Costa, face ao passado em comum no AC Milan, onde partilharam balneário durante cinco temporadas, Andriy Shevchenko foi apontado como potencial alvo do Benfica para comandar a equipa de futebol.

Alex Velikikh, olheiro e representante em Itália da empresa de agenciamento Ultimate Sports, e também comentador, abordou o futuro do técnico, agora despedido do Génova, fazendo uma referência às águias. "Penso que agora precisa de fazer uma pausa na carreira, que não deve ser adiada. Deve considerar a oferta do Benfica, que foi discutida anteriormente, ou talvez esperar por outro desafio", declarou à "Oll TV", enquanto no portal "Footboom" atirou: "Vai receber ofertas de seleções, como da Polónia, das Arábias e não excluo também opções como o Benfica ou o Monza, de Berlusconi."