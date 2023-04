Rui Costa: "Que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato..."

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado, antes da partida dos encarnados para Milão.

Casos de arbitragem na 28.ª jornada e Benfica faz participação disciplinar: "O Benfica vai fazê-lo [participação disciplinar], mas nem deveria. O Conselho de Disciplina foi tão célere a abrir um processo ao Benfica há pouco tempo por notícias que apareceram nos jornais, nem deveria ser o Benfica a ter de manifestar-se numa situação destas. Vocês noticiaram durante a semana toda algo que é lamentável. Nem vale a pena estarmos a falar do fim de semana, mas sabemos o que essa pressão originou. Não devíamos ser nós a fazer uma participação. Posso adiantar que já fizemos até. Que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato. Com toda a certeza, até porque conheço jogadores e equipa técnica, sei o valor que temos, que é assim que todos juntos e unidos - até porque foi assim que chegámos até aqui - vamos chegar ao 38 [título de campeão] com toda a certeza."

Momento do Benfica: "Fizemos nove meses e meio brilhantes. Passámos por momentos melhores do que estes últimos dias, mas não podemos esquecer isso. Lideramos o campeonato desde a primeira jornada até agora. Nada disto pode abalar o que foi feito durante nove meses e meio e estou certo, convicto e mais do que ciente daquilo que temos no balneário. A época vai acabar bem."