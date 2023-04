Pai de Kerkez revela: "O Benfica seria ótimo, já falei com eles"

Pai do lateral esquerdo do AZ Alkmaar já falou com o Benfica, mas vai ouvir outras propostas.

Kerkez está em conversações com o Benfica para a próxima época. A informação foi confirmada pelo pai e também seu agente, Sebastijan Kerkez, que confirma os contactos dos encarnados, mas também de outros clubes.

"Temos conversas exploratórias com os clubes: como ele podia encaixar, o que esperam dele. São conversas normais, não estamos a falar de contratos ainda com ninguém. O Benfica seria ótimo para ele, já falei com eles, mas estou de a ouvir propostas de outras dez equipas", disse ao site húngaro "M4Sport", acrescentando: "Queremos escolher 1/2 equipas e resolver tudo, mas volto a dizer, também estamos felizes aqui no AZ". O lateral canhoto fez 47 jogos, fez cinco golos e seis assistências.