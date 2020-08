Os planos do Benfica para a baliza: Helton Leite, Vlachodimos e...

Helton Leite, guarda-redes do Boavista vai vincular-se às águias por cinco anos. Responsáveis encarnados não planeiam a venda de Vlachodimos

A baliza do Benfica vai mesmo ser reforçada para a nova temporada. Porém, o reforço anula... outro reforço. Helton Leite vai mesmo ser contratado ao Boavista e, com essa investida, deixa de estar em cima da mesa a vinda de um guardião de topo, dado que, segundo O JOGO apurou, Vlachodimos continua nos planos da SAD para o futuro e sem existir qualquer intenção de o negociar.

Águias já informaram o Boavista de que vão avançar na contratação, a formalizar esta semana

Helton Leite, de 29 anos, vai mesmo ser jogador dos encarnados, que assim vão colocar o carimbo final no acordo que têm há vários meses com os dirigentes axadrezados. Aliás, segundo apurámos, o jogador de 1,96m irá assinar esta semana um vínculo válido, pelas informações disponíveis, por cinco temporadas, concluindo um negócio que renderá aos axadrezados uma verba inferior a dois milhões de euros, até porque o camisola 90 só tinha mais um ano de ligação ao emblema do Bessa.

Significa isto que esta entrada é vista pela SAD encarnada como suficiente para colmatar a lacuna identificada, nomeadamente na intenção de pressionar o titular Vlachodimos.

Desde que Jorge Jesus deu o sim a Luís Filipe Vieira, foi de imediato colocada a possibilidade a nível interno de avançar para a contratação de um guardião de créditos firmados. Pesadas as necessidades do plantel, até pelas posições a preencher (ver páginas seguintes), a opção recaiu na ativação do entendimento anteriormente assumido com Helton Leite e o Boavista.

Esta decisão tem ligação direta com Vlachodimos, até pela avaliação que foi feita na Luz e com a qual Jorge Jesus concorda, de que foi um dos elementos em maior destaque ao longo da época. O erro que cometeu na final da Taça de Portugal, a oferecer a Mbemba o primeiro golo do FC Porto, não afetou essa análise.

Newcastle afasta-se da pista Vlachodimos



Os desempenhos de Vlachodimos tiveram eco em Inglaterra, onde, ao que apurámos, alguns emblemas colocaram a mira no guardião grego de 26 anos, tendo até surgido pedidos de informações sobre o camisola 99. O Newcastle era um desses clubes, pela liquidez que iria gerar a compra dos magpies por um fundo árabe num montante noticiado de 350 milhões de euros. Porém, o negócio ruiu e tudo no clube está a ser reequacionado.

Svilar e Zlobin têm porta da saída aberta

Com Vlachodimos e Helton Leite no topo da lista para titular e suplente, o posto de terceiro guarda-redes poderá ser entregue a um jovem da formação, nomeadamente Kokubo, o que quer dizer que as decisões da SAD apontam para as saídas de Svilar (na foto) e Zlobin. O belga deverá seguir por empréstimo para um clube nacional ou para o Herenveen e o russo pode sair em definitivo.