Morato está no lote dos intocáveis de Roger Schmidt

Fulham avançou com 12 milhões de euros pelo central, que a SAD recusou dado o estatuto definido por Roger Schmidt

Com uma nova época à porta, o defesa Morato volta a entrar na lista de jogadores cobiçados do plantel benfiquista, mas a avaliação de Roger Schmidt não se alterou. Para o treinador alemão, o central brasileiro está no lote dos jogadores intocáveis e que apenas poderão ser negociados mediante proposta que inclua números surpreendentes. Por isso, nos últimos dias uma oferta do Fulham bateu no poste, dada a intransigência da SAD, até pelo estatuto do atleta, em abrir negociações.

Clube treinado por Marco Silva deve voltar à carga pelo defesa das águias, mas a avaliação interna das suas qualidades e expectativas futuras apontam para uma saída só mediante proposta irrecusável.

O emblema treinado pelo português Marco Silva, como noticiou ontem a CNN Portugal, apresentou uma proposta formal pelo defesa de 22 anos. O JOGO confirmou que foram colocados em cima da mesa 12 milhões de euros, tendo o presidente Rui Costa rejeitado prontamente a abordagem do emblema da Premier League. Segundo apurámos, o líder das águias não apresentou um valor pelo qual aceitaria negociar, apesar dos dirigentes dos Fulham terem apontado a intenção de melhorar em breve a oferta inicial.

Titular: no arranque de 2022/23, jogou os primeiros oito jogos até parar por lesão

O dono da camisola 91 já havia sido algo de uma ataque de mercado no arranque da última temporada. Na altura, como noticiámos, o Rennes esticou a corda até aos 15 milhões de euros, mas o Benfica decidiu não vender, até porque Lucas Veríssimo estava ainda em recuperação de uma grave lesão e Roger Schmidt riscou do plantel Vertonghen. António Silva ainda estava à experiência no plantel principal e, por tudo isto, o técnico até arrancou a época com Morato no onze, titularidade que apenas perdeu, precisamente para o jovem português, quando também ele se lesionou.

Morato tem contrato até 2027, renovado em setembro, e está blindado com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Pelo que constatou, Roger Schmidt considera Morato um dos titulares, a par de Otamendi e António Silva, com quem pode ir rodando ao longo da temporada. A nível interno, o brasileiro é visto como um jogador de grande futuro, pela compleição física, por ser canhoto, pela velocidade e capacidade de saída com bola.