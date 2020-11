José Mourinho: "Se o Benfica quiser Gedson de volta cá estaremos para colaborar"

Treinador do Tottenham admite abrir a porta ao regresso do médio à Luz em janeiro, cenário que não está disposto a colocar em relação a Carlos Vinícius

Pouco utilizado no Tottenham na presente temporada, Gedson pode regressar ao Benfica em janeiro e José Mourinho confirmou que não vai dificultar a vida ao jogador. "Para mim nunca é um problema, mas sim uma solução. Tê-lo no plantel, mesmo não sendo convocado e não jogando, é uma situação extremamente confortável. Nunca serei eu a empurrá-lo ou a dizer que não o quero aqui, porque quero. Mas compreendo a situação do miúdo e do Benfica. Se o clube quiser terminar a relação aqui estaremos para colaborar, porque queremos o bem do jogador. O Benfica tem o poder de decidir e será por nós aceite", afirmou o técnico luso sobre o jogador cedido pelas águias aos spurs até final da época, em entrevista à Sport TV.

Questionado sobre Vinícius, também ele emprestado pelo Benfica, José Mourino garantiu que conta com o avançado e que espera que este mostre qualidades para ser adquirido em definitivo pelos londrinos. "O Vinícius é diferente. Ele chegou e o espaço dele é óbvio. Temos dois avançados, não temos três, quatro ou cinco, e ele é um dos dois. O outro é um dos três melhores atacantes do mundo e isso cria-lhe uma situação difícil. Mas podem jogar os dois juntos, há jogos em que o irão fazer. A alternância é importante porque o Harry não pode jogar os jogos todos. O Vinícius vai jogar muitas vezes, terá oportunidade de provar a Premier League e convencer o Tottenham a comprá-lo. Se isso não acontecer regressará ao Benfica muito mais rico e muito mais feito. Esta operação é boa para as três partes", salientou o português.