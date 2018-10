Rui Vitória desvaloriza campo neutro no Sertanense-Benfica

Rui VItória recorda que a decisão de jogar o Sertanense-Benfica cabe à Federação: "Estamos cá para jogar e jogamos em qualquer lado"

Jogar num campo neutro faz com que se perca a magia da Taça?

"Essa questão pode ser colocada, mas estamos a falar numa situação que já aconteceu em anos anteriores. Tem acontecido isto com as equipas grandes e não é um caso virgem. O futebol é um espetáculo televisivo, quer queiramos quer não, e tem que haver as mínimas condições. Nesta eliminatória, as equipas da liga principal jogam fora contra um adversário de um campeonato com menor qualidade. Não podemos também estar, se calhar, a apresentar espetáculos que não sejam apetecíveis para o público no aspeto televisivo. Está tudo isso em equação e são decisões da Federação, ponto final. Estamos cá para jogar e jogamos em qualquer lado".

Saída do Benfica:

"Quando comecei a minha carreira de treinador não pus qualquer data limite em que tinha de estar aqui ou acolá. Quando vim para o Benfica, para já nem sabia se era no dia 15 ou 20 de junho, nem sei se no dia 27 de agosto de 2020 vou sair do Benfica. Quando entro para qualquer trabalho entro com a máxima entrega, máxima ambição, sem saber o que vai ser o dia de amanhã. Preparando, percebendo que não olho só para o presente, mas olho para isto como um projeto. Não faço planos, sei lá quando vou sair. Para mim é viver o dia-a-dia de forma permanente. Quando as coisas batem certo, há que continuar".

Samaris:

"Estão a falar com um treinador que lida há vários anos com jogadores que saem e são contratados por outras equipas. Sem falar em concreto dessa notícia, porque não a li na íntegra, é algo que me passa completamente ao lado, basta olhar para a minha realidade em termos de escolhas. Se jogadores dão garantias para jogar, jogam, se não dão, não jogam. Não ligo muito a isso. Para um treinador do Benfica é mais do mesmo, não equaciono nada disso. Se o Samaris jogar amanhã é porque entendo que tem condições para nos acrescentar alguma coisa"

Jonas e equipa que vai apresentar:

"O Jonas está convocado mas só amanhã saberemos se vai jogar ou não. Vai jogar uma equipa com uma ou outra alteração, mas que em qualquer circunstância competitiva podia escolher aquela equipa que estaria confortável".