Cremonese não fica com Meité, mas médio também não conta no Benfica

Equipa italiana não conseguiu garantir a permanência na Serie A e, por isso, não vai ativar a opção de compra.

Meité vai ser devolvido ao Benfica, depois de uma temporada emprestado à Cremonese. A equipa italiana não conseguiu segurar o lugar na Seria A e desceu à segunda divisão. Por isso mesmo, o clube não vai ativar a opção de compra do médio francês, que faz parte do quadro dos encarnados.

Apesar de ter feito 35 jogos na liga italiana e de ainda ter assinado duas assistências, o jogador de 29 anos não é opção da equipa para a próxima época, devido à despromoção. Meité tinha sido emprestado no início da temporada, depois de ter feito a pré-época sob as ordens de Roger Schmidt, com uma opção de compra no valor de cinco milhões de euros.

Agora, regressa à Luz, mas sem lugar no plantel do técnico alemão para 2023/24.

O Benfica pagou seis milhões pela contratação do médio, que tem contrato válido até 2026.