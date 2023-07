Benfica recusou 21 milhões, mas Fulham vai voltar à carga por Morato

Como acontecera com as propostas anteriores, a última de 21 milhões de euros pelo central foi rejeitada, mas os ingleses não desistem. Os encarnados têm-se limitado a recusar as ofertas e nem sequer têm colocado números possíveis em cima da mesa. Em sentido contrário estará Lucas Veríssimo, mas para rumar ao Brasil.

Morato é visto por Roger Schmidt como um jogador intocável e Rui Costa, em sintonia com o treinador, tem levado a avaliação à letra, mas o presidente do Benfica ainda será novamente colocado à prova, outra vez pelo Fulham. Como O JOGO noticiou ontem, o emblema treinado pelo português Marco Silva subiu a a fasquia para 21 milhões de euros pelo central brasileiro, proposta que o líder da Luz rejeitou prontamente. Porém, os ingleses... prometeram voltar à carga.

O clube da Premier League arrancou a corrida pelo defesa das águias nos 12 milhões de euros, subiu para 15 e depois para 17, chegando agora aos 21 milhões. Nos próximos dias, segundo apurámos, a oferta voltará a ser melhorada e colocar à frente de Rui Costa, que apenas será "obrigado" a aceitar se chegar aos três dígitos, dado que Morato está blindado com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Roger Schmidt já fez ver ao jogador que conta com ele para o futuro, mesmo que tenha ainda à sua frente, neste arranque de época, Otamendi e António Silva, a dupla que ganhou raízes no onze na época passada, sobretudo depois de Morato se ter lesionado. Certo é que a oferta salarial do Fulham assume contornos tentadores, dado que rondará mais do dobro do que o central aufere na Luz.



Lucas Veríssimo volta a ter Flamengo à perna

Se Morato está para ficar, Lucas Veríssimo tem a porta de saída escancarada, surgindo o Flamengo como hipótese mais forte. Segundo foi noticiado ontem no Brasil, o homem forte do futebol do Mengão, Marcos Braz, estará a preparar uma oferta a apresentar ao Benfica, que deverá superar duas já recusadas de Corinthians e Cruzeiro, que rondariam os seis milhões de euros por 60 por cento do passe do defesa de 28 anos. O Benfica tem uma expectativa de encaixe a rondar os dez milhões e o jogador já vê com bons olhos a saída para jogar.