Benfica atualiza Lucas Veríssimo: viagem para Barcelona e operação

Central brasileiro não joga mais esta temporada.

O Benfica informou esta quinta-feira que Lucas Veríssimo viaja para Barcelona, de modo a ser operado à grave lesão sofrida frente ao Braga, na última jornada do campeonato.

"O atleta Lucas Veríssimo viaja hoje para Barcelona, cidade onde irá ser submetido a intervenção cirúrgica. O internacional brasileiro será acompanhado pelo médico do Benfica e por um fisioterapeuta", informou o clube da Luz no site oficial.

Lucas Veríssimo, recorde-se, sofreu rotura do ligamento cruzado anterior (associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo), na partida frente aos minhotos, no passado dia 7, e que as águias venceram por 6-1. O central brasileiro não volta a jogar esta temporada.