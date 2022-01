A imagem de Tiago Coser a caminho de Lisboa: recorde o contrato e os valores

Jovem central brasileiro vai assinar com o Benfica até 2027.

Um sorriso rasgado no interior do avião e ao lado do pai: a imagem ilustra a viagem de Tiago Coser rumo a Portugal, onde irá representar o Benfica.

Com tudo acordado entre Benfica, Chapecoense e o jogador, o central assinou ontem, quinta-feira, em São Paulo um pré-acordo antes da viagem para Lisboa, onde irá cumprir agora o resto das formalidades antes de rubricar a assinatura no vínculo que o vai ligar ao emblema encarnado até 2027, ou seja, por cinco temporadas e meia.

O jovem futebolista deixou ontem à noite a cidade paulista, viajando para Portugal, onde vai agora realizar exames médicos e testes físicos para poder então assinar definitivamente pelo Benfica.

Visto na Luz como um projeto ao estilo de Morato, ou seja, a longo prazo, Tiago Coser vai custar aos cofres da Luz cerca de milhão e meio de euros, num negócio que estava já encaminhado há algum tempo, mas que deu os passos finais na última semana. O entendimento entre Benfica e Chapecoense estava alcançado há muito, ainda sob a égide da anterior Direção do clube de Santa Catarina, então presidido por Gilson Sbeghen, mas foi já depois de o atleta ter cumprido os 18 anos (a 16 de janeiro), momento a partir do qual o negócio podia ser finalizado, que o Benfica acertou finalmente os detalhes do vínculo e também dos serviços de intermediação com o atleta e com os seus representantes.

Com 12 jogos pela equipa principal da Chapecoense, o central vai começar o seu percurso de águia ao peito pela formação secundária, passando a trabalhar numa primeira fase às ordens de António Oliveira. A ideia é facilitar a adaptação ao clube e também a sua evolução, para dar depois o salto para a equipa principal.