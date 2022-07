Faz este domingo seis anos desde que Éder rematou para a história: a 10 de julho de 2016, o avançado marcou o golo que valeu a conquista do Campeonato da Europa a Portugal, no prolongamento da final frente a França. Recorde o momento. [Vídeo via Youtube]

