Messi dá explicações e pede perdão ao PSG. Veja a mensagem em vídeo

Messi viajou à Arábia Saudita sem autorização do PSG, faltou a um treino, e foi suspenso por duas semanas pelo clube, sendo que a renovação parece ter-se, também, esfumado. Esta sexta-feira o argentino publicou uma mensagem a pedir desculpa: "Queria fazer este vídeo depois de tudo o que está a passar. Quero pedir desculpa aos meus colegas e ao clube. Sinceramente pensava que ia ter o dia livre depois do jogo, como vinha sucedendo nas semanas anteriores. Tinha organizada esta viagem à Arábia, que já tinha cancelado anteriormente e não pude ir. Volto a repetir, quero pedir perdão pelo que fiz e aqui estou à espera do que o clube decida. Nada mais. Um abraço."