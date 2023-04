Jogador da Juventus falhou em lance de golo, foi substituído e chorou no banco

Nicolò Fagioli, médio da Juventus, foi protagonista no lance que deu o golo da vitória (1-0) ao Sassuolo, no domingo, falhando no corte e "oferecendo" o golo a Defrel, aos 64 minutos. De seguida, aos 66', Allegri substituiu o jogador e este acabou no banco de suplentes a chorar, lamentando o erro que cometeu.

De recordar que a Juventus joga em Alvalade, frente ao Sporting, na quinta-feira (20h00). O jogo é referente à segunda mão dos quartos de final da Liga Europa - os bianconeri venceram o primeiro duelo, por 1-0.