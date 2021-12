A segunda parte do encontro entre FC Porto e Atlético foi tensa, com escaramuças entre elementos dos dois bancos. Depois de Carrasco ter visto o vermelho, por agressão a Otávio, ao minuto 72 foi a vez de Wendell receber ordem de expulsão depois de uma troca de "mimos" com Matheus Cunha. Marchesín, guarda-redes suplente do FC Porto, também acabaria por ver o vermelho.