Algumas centenas de adeptos do PSG estão a manifestar-se na tarde desta quarta-feira junto à sede do clube francês. Além de pedirem a demissão da direção dos parisienses, os ultras também visam Messi, que acaba contrato e vai sair do clube, e ainda Neymar e Verratti. "Messi, filho da p***", ouviu-se.