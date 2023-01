Nos minutos finais do Palmeiras-Flamengo, da Supertaça do Brasil, o treinador português Abel Ferreira, que comanda os paulistas, pontapeou um microfone que estava colocado no relvado, junto da área técnica, e foi expulso. O Verdão venceu o Mengão, treinado por Vítor Pereira, por 4-3, e conquistou o troféu.