O Benfica juntou-se este domingo ao FC Porto na final do campeonato de hóquei em patins, ao superar o Sporting no pavilhão João Rocha por 7-5, após prolongamento, no quinto e último jogo das meias-finais do play-off. O jogo foi empolgante, mas teve cenas feias na bancada já no final, quando a polícia interveio junto de uma zona de adeptos dos leões.