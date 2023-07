Thuany Bardin, ex-AJM/FC Porto, e Moara Santos, ex-Bluvolei, vão reforçar o Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Zonas 4 vão ser opções para Rui Pedro Costa, que perde Bárbara Gomes e Rafaela Bonifácio para essa posição

Thuany Bardin (19 anos e 1,80 metros), que em 2022/23 representou a AJM/FC Porto, e Moara Santos (22 anos e 1,78 metros), proveniente do Bluvolei, vice-campeão da Superliga B do Brasil, vão reforçar o voleibol feminino do Sporting, sabe O JOGO.

As duas zonas 4 vão assim ser opção para o treinador Rui Pedro Costa, que perde para essa posição Bárbara Gomes, que ruma ao Vitória de Guimarães, e Rafaela Bonifácio, para o Campinas, do Brasil.

De recordar que, até ao momento, o emblema leonino anunciou apenas a contratação da distribuidora turca Ozge Kirdar, bem como as renovações de Jady Jerotto e Amanda Cavalcanti (centrais), Vanessa Paquete (oposta), e Daniela Loureiro e Carolina Garcez (líberos). Thaís Bruzza (zona 4) e Aline Timm (central) também continuam de leão ao peito.