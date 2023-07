Bárbara Gomes deixa o Sporting e ruma ao Vitória de Guimarães

Bárbara Gomes, com a camisola do Sporting, em jogo frente à AJM/FC Porto

Zona 4 vai reforçar a equipa comandada por Hélder Andrade. Célia Almeida, ex-Sp. Espinho, também assina pelo emblema minhoto

Bárbara Gomes, mais conhecida no mundo do voleibol por Babi, vai deixar o Sporting para reforçar o Vitória de Guimarães de Hélder Andrade, sabe O JOGO.

A zona 4 internacional portuguesa terá a companhia de Célia Almeida no ingresso no emblema minhoto. A distribuidora chega ao Vitória proveniente do Sporting de Espinho, que sofrerá uma revolução - pelo menos Ricardo Lemos (treinador), Rita Elísio (líbero, para o Castêlo da Maia), Daniela Matos (zona 4/líbero, Esmoriz), Babi Pauseiro (oposta, Esmoriz), Marta Pedrosa (zona 4, Leixões sub-21), Inês Vasco (zona 4, Vilacondense) e Carolina Marinheiro (central, Leixões sub-21) deixam o clube alvinegro.

De salientar que no Sporting, que contratou a distribuidora turca Ozge Kirdar, continuam Thaís Bruzza (zona 4), Aline Timm, Jady Jerotto e Amanda Cavalcanti (centrais), Vanessa Paquete (oposta), e Daniela Loureiro e Carolina Garcez (líberos), enquanto o Vitória de Guimarães anunciou as renovações de Jéssica Carriel (zona 4), Florencia Georgi (central), Tânia Oliveira (oposta) e Maria Carlos e Raquel Moreno (líberos).