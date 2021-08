Pichardo: "Évora? Nunca foi meu amigo, não me faz diferença se fala comigo ou não"

Declarações de Pedro Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, à RTP, após ouvir o hino português em Tóquio.

Espera bater recorde do mundo em Paris'2024? "Se calhar antes. Vou continuar a trabalhar para chegar a Paris sendo o novo recordista do mundo.

Achou que ia passar os 18 metros? Quando pensou que hoje não daria? "Nunca. Na minha cabeça estava sempre que conseguia passar e estive à procura do recorde até ao último salto."

Bater o recorde do mundo: "Quero tentar fazer historia, é um recorde com muitos anos e ainda ninguém conseguiu bater, se fosse eu seria o ideal."

Nélson Évora: "Nélson nunca foi meu amigo. Não sei porque as pessoas confundem as coisas. Nunca fui amigo dele. Há uma certa rivalidade desportiva, mas não faz diferença, se não fala comigo ou não, não faz diferença nenhuma. Não quero aprofundar o assunto, ele ainda não saltou 18 metros, não ganhou a Liga Diamante. Eu não quero continuar a polémica, não me faz bem. Ele falou em acabar carreira, eu não, não vale a pena continuar uma polémica com um atleta que vai sair. [problema com Nélson Évora] Penso que tenha sido pela mudança de nacionalidade, de resto nunca tive nenhum problema com o Nélson."

Espera grande receção em Portugal? "Sim, espero"