Carlos Alcaraz eliminado por Jannik Sinner em Wimbledon

Carlos Alcaraz, sétimo do ranking mundial de ténis, foi eliminado pelo italiano Jannik Sinner, 13.º da hierarquia, nos oitavos de final do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano.

Sinner, de 20 anos, impôs-se ao espanhol Alcaraz, de 19, em quatro sets, por 6-1, 6-4 e 6-7 (8-10) e 6-3, em três horas e 35 minutos, na disputa por uma vaga nos quartos de final do major londrino.

O italiano, que chegou pela primeira vez aos quartos em Wimbledon, vai defrontar o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial e seis vezes vencedor do torneio britânico, entre as quais as três últimas, e o neerlandês Tim van Rijthoven, 100.º da hierarquia.