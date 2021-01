PCP quer debater no parlamento situação "dramática" do desporto e associativismo

O Partido Comunista Português (PCP) quer debater no parlamento a situação "dramática" do desporto e do associativismo, pelo que formalizou um pedido de audição de várias entidades na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.

"Queremos trazer à comissão um conjunto de entidades para audição publica, para que possam explicar quais as medidas adequadas à situação que estão a viver. Seguidamente, confrontaremos o secretario de Estado com esta realidade e com a inexistência de respostas concretas", justificou, à Lusa, a deputada Alma Rivera, sobre a crise no setor provada pela pandemia do novo coronavírus.

Comité Olímpico de Portugal, Confederação do Desporto de Portugal, federações, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Comité Paralímpico de Portugal e Confederação de Treinadores são algumas das entidades convidadas, além do secretário de Estado da Juventude e Desporto.

A representante do PCP recordou as "sucessivas propostas" que o partido tem feito para apoiar esta área da sociedade e assume não entender porque tem sido o desporto "um setor completamente abandonado": "Não só o desporto, mas todo o setor associativo. No caso do desporto há até uma redução do financiamento, o que é trágico".

"Há uma visão sobre determinadas áreas - e o desporto é uma delas - de secundarização da sua importância ou a sua instrumentalização. Só ganham importância do ponto de vista da afirmação internacional e das grandes competições internacionais no país (...), mas a prática de massas, que sustenta a alta competição, existe um total desprezo e visão de comercialização da prática desportiva", criticou.

O PCP recorda que a situação epidémica, com as restrições impostas à atividade desportiva e à presença de público nos eventos desportivos, "afetou gravemente" o movimento associativo popular, o desporto de competição, a formação desportiva e o desporto de alto rendimento "com consideráveis perdas financeiras e impactos na economia nacional".

"É a sobrevivência dos clubes, associações e coletividades que está em causa", alerta Alma Rivera.

A deputada notou que, relativamente à época passada, estão inscritos menos 173.991 atletas nas suas federações, com algumas modalidades a perderem cerca de 85% dos seus praticantes.

"Estes dados ilustram o cenário dramático, que, associado a uma ausência completa de respostas e apoios, significará o fim do desporto, com consequências incalculáveis para o país. É essa destruição de um tecido desportivo rico, participado e que tantas alegrias tem dado ao país que é preciso travar", concluiu.

Entretanto, foi adiado para a próxima reunião da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto o debate e votação na especialidade de Projetos de Resolução do PCP para a Retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições e um do PEV que recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática desportiva em contexto de pandemia.