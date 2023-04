Koepka lidera Masters de Augusta com menos três golpes antes da tormenta

Koepka é o líder provisório, depois de ter sido o único do trio a completar a segunda volta. Primeiro major do ano foi interrompido duas vezes devido ao mau tempo.

O norte-americano Brooks Koepka lidera o Masters de golfe, com menos três pancadas do que o espanhol Jon Rahm, antes de o major ser interrompido devido à chuva e forte vento que derrubaram três árvores no campo.

Koepka, que tinha terminado a primeira volta no topo, no Augusta National, nos Estados Unidos, juntamente com Rahm e com o norueguês Viktor Hovland, é o líder provisório, depois de ter sido o único do trio a completar hoje a segunda volta.

O primeiro major do ano foi interrompido duas vezes devido ao mau tempo, uma primeira vez durante apenas 20 minutos e, depois, de forma definitiva, adiando a jornada decisiva para o cut para sábado, dia em que também vai ser disputada a terceira volta.

Três árvores caíram no campo, junto ao buraco 17, devido ao forte vento, sem atingir ninguém, tendo, imediatamente, o público sido retirado, assim como os jogadores.

Koepka, vencedor do PGA Championship, em 2018 e 2019, e do US Open, em 2017 e 2018, segue provisoriamente no primeiro lugar, com 132 golpes, seguido de Rahm e do jovem norte-americano Sam Bennet, de 22 anos, que, com um agregado de 136 pancadas, oito abaixo do par, completou a ronda no segundo posto, algo que nenhum amador conseguiu desde 1958.

Rahm, terceiro no ranking mundial, foi um dos golfistas que viu a segunda volta interrompida, após o nono buraco, sem que tivesse cometido erros e com dois birdies, uma abaixo do par, enquanto Hovland seguia com mais dificuldades, após um bogey, uma acima, no sexto buraco, ficando, provisoriamente, no quarto posto, ainda com oito buracos por disputar.

Já Scottie Scheffler, que lidera o ranking mundial e procura tornar-se no quarto a reconquistar a jaqueta verde, protagonizou uma volta desastrada, entregando um cartão com 75 pancadas, para um total de 143, mesmo assim melhor do que a completada pelo norte-irlandês Rory McIlroy, que soma 149, 77 hoje.

Tiger Woods, que venceu pela quinta e última vez o Masters em 2019, ficando a uma do recorde de Jack Nicklaus, melhorou relativamente a quinta-feira, somando um bogey e um birdie, num desempenho interrompido no 11.º buraco.

A segunda volta vai ser concluída no sábado, assim como toda a terceira, após o cut.