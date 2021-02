Os segredos de Tom Brady: hidratação, alimentos proibidos e uma mistura de filosofias

O mais vitorioso quarterback da história do futebol americano bebe 25 copos de água por dia, não come tomate nem batata, mas às vezes não resiste a uma fatia de pizza.

Depois de 19 anos a representar os New England Patriots, Tom Brady, uma das maiores lendas da National Football League (NFL), acabou de vencer pela sétima vez o Super Bowl, agora como quarterback dos Tampa Bay Buccaneers.

Aos 43 anos, Brady exibe uma forma impressionante e recentemente recordou os cuidados diários que faz questão de ter para se manter fisicamente no topo.

Os cuidados que tem como atleta estão, de resto, descritos no seu livro The TB12 Method, editado em 2017, no qual escreveu: ""O regime que sigo é uma mistura de filosofias oriental e ocidental", escreveu Brady. "Alguns desses princípios existem há milhares de anos. O meu regime nutricional pode parecer restritivo para algumas pessoas, mas para mim não me parece natural comer de outra forma", acrescentou.

À revista Men's Health, o quarterback voltou a falar da sua dieta, que consiste em ingerir muita fruta, muitos líquidos de recuperação e a quantidade certa de pizza.

"Tenho um amigo que stressa muito se não comer só comida biológica. Estou farto de lhe dizer que esse stress lhe faz pior do que se se o fizer só de vez em quando. A vida é curta, só vivemos uma vez e podemos desviar-nos um pouco do nosso regime. Eu gosto de pizza, mas hoje em dia como pizza de qualidade, não uma porcaria qualquer, para depois ficar a pensar: ' porque raios comi aquela porcaria', e só como uma pequena porção, não me encho de pizza", afirmou Brady, que no seu dia a dia de atleta leva um programa muito equilibrado.

O seu dia começa às 6h30 e termina por volta das 20h30. Mal se levanta ele bebe cerca de meio litro de água com infusão de eletrólitos, depois toma um batido, que normalmente contém mirtilos, bananas, nozes e sementes. Durante o treino da manhã, que começa às 8h00, ele bebe mais água com infusão de eletrólitos, seguido de um batido de proteína pós-treino.

A hidratação é algo que o quarterback leva muito a sério, por isso bebe cerca de 25 copos de água por dia. Além disso, opta por alimentos o mais alcalinos possível e evita os que causam inflamação celular, daí que, por exemplo, ele exclua alimentos como tomates, batatas, pimentões e beringelas.

Ao almoço, Brady opta por peixe e vegetais e estes são 80 por cento do que consome.

O jogador gosta de beber batidos de frutas vermelhas e banana antes do treino; abacate e ovos ao pequeno almoço; saladas com nozes e peixe ao almoço; humus, guacamole ou nozes para aperitivos; e legumes assados ​​e frango ao jantar.

No seu frigorífico não falta uvas, mirtilos, maçãs, peras, bananas e vegetais como pepinos, couve e espinafre. Ele gosta de adicionar eletrólitos TB12 à água e é um fã de fluidos de recuperação.