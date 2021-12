Verstappen falou em "sorte" após o título mundial de Fórmula 1: "É de loucos"

A reação do piloto da Red Bull ao título de Fórmula 1 alcançado na última volta da derradeira corrida.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) sagrou-se campeão mundial de pilotos de Fórmula 1, ao bater o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na última volta da última corrida da temporada, em Abu Dhabi, que deu o título de construtores à Mercedes.

Verstappen, que perdeu a liderança da corrida logo no arranque, recuperou o primeiro lugar na última volta depois da intervenção do safety car, devido ao despiste do canadiano Nicholas Latiffi (Williams), estava eufórico com o triunfo.

"Inacreditável. Lutei durante toda a corrida e tive a minha oportunidade na última volta. É de loucos. Não sei o que dizer, a minha equipa, as pessoas em casa, todos eles merecem", afirmou logo após o final de uma corrida épica.

"Finalmente houve um pouco de sorte para mim", disse ainda, agradecendo a Sergio Pérez, companheiro de equipa que foi importante na estratégia da Red Bull ao longo da corrida.