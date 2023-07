Carlos Sainz crítico para com a Ferrari: "Se me pagam desta forma..."

Espanhol sentia-se melhor do que o colega Leclerc e pediu ultrapassagem, mas equipa recusou

Carlos Sainz acabou o Grande Prémio da Áustria no quarto posto. No final, o espanhol não poupou nas críticas à Ferrari, a sua própria equipa.

"É óbvio que a decisão de parar os dois carros ao mesmo tempo quando o Virtual Safety Car estava a acabar penalizou-me. Além disso, estava a andar rápido. Fiz trabalho de equipa e se me pagam desta forma... É muito frustrante porque comprometeu a minha prova a partir daí. Tive de dar o máximo para passar carros que numa situação normal não precisaria de passar. Foi aí que passei os limites de pista, por muito pouco. A seguir as coisas foram-se complicando e perdi o pódio", explicou o espanhol, que falhou o pódio por um lugar.

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, a nona corrida da temporada, e reforçou ainda mais a liderança do Mundial de pilotos. O neerlandês cumpriu as 71 voltas ao traçado do circuito de Spielberg em 01:25.33 horas, batendo por 5,155 segundos o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo classificado, enquanto o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi terceiro, a 17,188 do vencedor.