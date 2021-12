"Isto foi manipulado", disse Hamilton após o final do GP Abu Dhabi

Na comunicação com as boxes da Mercedes, após Verstappen vencer o GP Abu Dhabi, Hamilton disse, segundo a BBC, que a corrida foi manipulada.

Logo após o final do Grande Prémio de Abu Dhabi, de Fórmula 1, Lewis Hamilton, em conversa com a Mercedes via rádio, disse que a corrida foi manipulada, de acordo com a BBC. As palavras do britânico não foram reproduzidas na transmissão oficial da prova, mas o piloto terá mesmo manifestado desagrado com a decisão que culminou com um final muito polémico daquele GP.

"Meu, isto foi manipulado", afirmou Hamilton.

O piloto da Mercedes esteve muito perto de se sagrar campeão mundial pela oitava vez, mas Max Verstappen conseguiu a ultrapassagem na última volta e estreou-se como vencedor do campeonato de Fórmula 1.