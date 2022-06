Presidente da federação contestado e obrigado a deixar Benfica-FC Porto ao intervalo

O dirigente federativo foi contestado por muitos adeptos encarnados, situados junto da bancada presidencial, acabando mesmo por sair.

O presidente da Federação de Patinagem, Luís Sénica, esteve esta tarde no pavilhão da Luz, mas viu-se obrigado a abandonar o jogo no intervalo do Benfica-FC Porto.

O dirigente federativo foi contestado por muitos adeptos encarnados, situados junto da bancada presidencial, acabando mesmo por sair. Nos vídeos do episódio, designadamente o publicado pelo zerozero, percebe-se ainda que Rui Costa, presidente do Benfica, tentou acalmar os ânimos. É ainda percetível que foi necessário reforço policial e de stewards.

Luís Sénica, atual presidente da FPP, foi, recorde-se, campeão europeu em 2013 como treinador do Benfica.