Hóquei: dirigente do Sporting foi detido após incidentes no jogo com o Benfica

Miguel Afonso, vogal para as modalidades do Sporting

Detenção de Miguel Afonso deveu-se, apurou o nosso jornal, a reclamação hostil sobre a intervenção policial

Miguel Afonso, vice-presidente do Sporting para as modalidades, foi detido este domingo face a altercação com membros da polícia afetos à segurança do jogo cinco das meias-finais do campeonato nacional, contra o Benfica, apurou O JOGO.

Miguel Afonso queixou-se da ação da polícia, aquando de alegados insultos proferidos por adeptos do Benfica, no Pavilhão João Rocha, de forma hostil. O dirigente está no comando central da Polícia de Segurança Pública, em Moscavide.

O nosso jornal sabe que 80 pessoas foram detidas ou pelo menos identificadas na sequência dos incidentes verificados durante a partida entre leões e águias.

O Benfica juntou-se, neste domingo, ao FC Porto na final da Liga de hóquei em patins, ao superar o Sporting no pavilhão João Rocha, por 7-5, após prolongamento, no quinto e último jogo das meias-finais do play-off, vencido por 3-2.