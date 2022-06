Nos segundos finais da segunda partida da meia-final do play-off do campeonato de hóquei em patins, entre Benfica e Sporting (triunfo encarnado por 3-2), e já depois de João Souto atingir Lucas Ordoñez na barriga, com o stick, Henrique Magalhães agrediu um jogador adversário em dois momentos, a soco. Veja as imagens, no "tweet" abaixo: