Benfica vence Sporting em jogo marcado por muita confusão nos segundos finais

Triunfo por 3-2 no Pavilhão Fidelidade empata a meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Sporting, por 3-2, igualando a meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, 1-1 em jogos, numa partida marcada por muita confusão a 10 segundos do final.

Lucas Ordoñez (dois golos) e Pablo Álvarez marcaram os golos do Benfica, enquanto Alessandro Verona e Toni Pérez fizeram os do Sporting.

As duas equipas voltam a defrontar-se na terça-feira, às 20h00, no Pavilhão João Rocha.