Ivan Almeida suspenso preventivamente por 30 dias pelo Conselho de Disciplina

Jogador do Benfica tentou agredir o árbitro Sérgio Silva ao intervalo do dérbi com o Sporting.

O Conselho de Disciplina comunicou esta quinta-feira que Ivan Almeida está suspenso preventivamente nos próximos 30 dias, na sequência da tentativa de agressão ao árbitro Sérgio Silva, no intervalo do dérbi entre Benfica-Sporting, no passado sábado.

O organismo confirmou a abertura de processo disciplinar ao jogador das águias, justificando a decisão "com base nos factos constantes no relatório de jogo".

O internacional cabo-verdiano está acusado de "tentativa de ofensa à integridade física de juiz", cuja pena vai de três meses a dois anos e meio de suspensão; e de "ameaças" (um a três jogos de suspensão).

Perante estes ilícitos e "o comportamento anterior do arguido, seja no tocante aos seus antecedentes disciplinares, seja por via da utilização das redes sociais que o mesmo tem vindo a fazer como instrumento de criação de situações tendentes à perturbação do normal desenrolar da competição, seja ainda com intuito da proteção do arguido", o CD considerou que estavam preenchidos os requisitos para a decisão anunciada hoje.

Com esta suspensão preventiva, Ivan Almeida perde o que resta da fase regular da Liga Betclic e a final-four da Taça de Portugal, a realizar no fim do mês, em Sines.