Moncho López em declarações a jornal espanhol: "Tenho a sensação que isto está a terminar"

Técnico do FC Porto ainda tem mais um ano de contrato, revelou que já esteve para sair e que o regresso a Espanha podem estar próximos

Após a conquista da Taça de Portugal, que representou o regresso aos êxitos do basquetebol portista, Moncho López fez um interessante balanço da sua carreira em Portugal, iniciada em 2008, incluindo várias revelações. "Cada um tem a sua intuição. Embora acabe o contrato no próximo ano, tenho a sensação de que isto está a terminar. No meu subconsciente, já está a ideia do regresso a Espanha. Sigo a ACB e Leb Ouro, mas ninguém é dono do seu futuro", revelou o treinador no último dos 11 pontos de um percurso que analisou para o diário "La Voz de Galicia".

Na revisão do seu percurso no basquetebol nacional, que começou pela Seleção, o técnico só teve elogios para o FC Porto e para Pinto da Costa - "Marcou-me desde que assinei; é um líder brilhante; em Espanha, comparam-no com outros dirigentes, mas ele é único" - e revelou o orgulho por receber um Dragão de Ouro, depois do regresso ao escalão principal e da conquista do título, em 2015/16. "Foram os melhores anos desta etapa em Portugal. O clube elegeu-me treinador do ano e, não sendo muito de prémios, recebi um que também ganharam José Mourinho e André Villas-Boas."

Mas entre os pontos negativos havia mais uma revelação: "Pela primeira vez, em 2017/18 não ganhámos nada. Foi uma temporada muito dura para mim, tanto que, com mais dois anos de contrato, pus o cargo à disposição. A resposta foi que "nem a brincar"."