FIBA Europe Cup: Sporting vence Benfica no dérbi europeu e faz história

Formação leonina garantiu a presença nos quartos de final da competição.

O Sporting garantiu esta quarta-feira a presença nos quartos de final da FIBA Europe Cup, ao vencer em casa o Benfica por 89-72.

Os leões são a primeira equipa portuguesa a atingir esta fase da competição, numa temporada histórica, pois nunca tinha vencido nas provas europeias de basquetebol.

O Sporting tem já garantido um dos dois primeiros lugares do Grupo K, mas no dia 18 vai discutir com o Oradea, da Roménia, o primeiro lugar. Nos quartos de final, irá defrontar os turcos do Bahcesehir ou os russos do Avtodor, que também têm um jogo em atraso que decidirá queM vence o Grupo L.

