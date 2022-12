Vitinha: "Nunca é igual, queremos ganhar nem que seja a feijões"

Declarações de Vitinha, após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), na terceira jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Análise: "Perdemos por erros nossos, sabíamos no que eram fortes, não defendemos bem nos dois golos. Vamos concentrar-nos nos oitavos para que isto não aconteça nos próximos jogos e vamos preparadíssimos. Nunca é igual perder ou ganhar, queremos sempre ganhar nem que seja a feijões, queremos ficar sempre em primeiro. Temos de melhorar para que não aconteça mais nenhuma vez."

Estreia no Mundial: "Sabe muito bem poder estrear-me num Mundial. Queremos mais. Saio com sensação amarga porque saio com uma derrota."

Onde Portugal pode chegar? "Os portugueses sabem da nossa qualidade, do trabalho, e da vontade de ir longe. Para já são os oitavos de final."