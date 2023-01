The Athletic: Roberto Martínez chega a acordo para assumir comando de Portugal

De acordo com o jornal The Athletic, o antigo selecionador da Bélgica tem um acordo verbal para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional.

O jornal The Athletic avança este sábado que Roberto Martínez chegou a um acordo verbal para assumir o comando técnico da Seleção Nacional, sucedendo a Fernando Santos no cargo.

De acordo com a fonte, as negociações entre o antigo selecionador da Bélgica e a Federação Portuguesa de Futebol deverão ser finalizadas no final da próxima semana.

Martínez deixou o leme da Bélgica após a eliminação da seleção na fase de grupos do Mundial'2022, pondo um fim a um percurso de seis anos. Tem como ponto alto da carreira a chegada às meias-finais do Mundial'2018.

De resto, o técnico espanhol também tinha sido associado a um regresso ao Everton, da Premier League.