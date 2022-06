Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro falham treino e devem falhar o Suíça-Portugal

Fernando Santos teve 24 jogadores disponíveis do treino desta manhã. Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro, lesionados, não treinaram.

O avançado Cristiano Ronaldo e o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro falharam o treino da manhã deste sábado, o último antes do duelo com a Suíça, por lesão. A dupla não deverá seguir viagem para a Suíça - partida está agendada para as 15h00 de hoje - e, dessa forma, não serão opção no jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Espera-se que Fernando Santos dê mais pormenores sobre a situação clínica dos dois jogadores na conferência de imprensa de hoje, que inicia às 12h00.

O selecionador português contou, por isso, com 24 jogadores no apronto de hoje.

O encontro com os suíços, em Genebra, está agendado para as 19h45 de domingo.