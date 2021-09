Fernando Santos aborda situação de Pepe e Palhinha

Declarações de Fernando Santos esta segunda-feira em conferência de antevisão ao jogo com o Azerbaijão.

Apesar de estarem com o grupo que vai defrontar o Azerbaijão na terça-feira, a presença do defesa Pepe e do médio Palhinha no jogo de qualificação para o Mundial'2022 ainda é incerta.

Em conferência de antevisão ao jogo, o selecionador português Fernando Santos afirmou que ambos ainda vão voltar a ser reavaliados esta segunda-feira. De recordar que os dois falharam o jogo particular com o Catar, no sábado.

"Neste momento, as informações que tenho é que não [vão estar aptos para o jogo]. Como todos sabem, Pepe e Palhinha não têm treinado. Palhinha foi ao campo, mas hoje vamos ver se estão todos em condições", afirmou.