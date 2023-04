Vítor Pereira já fez história pelo Flamengo, mas pelos piores motivos: o porquê

Antigo técnico do FC Porto tornou-se no primeiro a perder as três primeiras finais que disputou no comando do Mengão

Vítor Pereira não está a ter um início de sonho no comando técnico do Flamengo. O português voltou a perder um objetivo nesta última noite de domingo e, assim, tornou-se no primeiro treinador a perder as três primeiras finais no Mengão.

O antigo treinador do FC Porto já tinha perdido a Supercopa Brasil, diante do Palmeiras, no final do mês de janeiro. Poucas semanas depois, caiu diante do Independiente del Valle, na Recopa Sudamericana, após desempate por grandes penalidades. Agora, vê fugir o Campeonato Carioca e logo perante o grande rival, Fluminense.

Como assinala o GloboEsporte, esta é uma situação virgem na história do clube do Rio de Janeiro. Apenas Fleitas Solich, nos anos 50, tinha perdido três finais seguidas, mas já depois de três títulos conquistados pelo Flamengo. Paulo Sousa, há pouco mais de um ano, perdeu dois títulos.

Para além destas taças, o Flamengo já tinha perdido na meia-final do Mundial de Clubes e na primeira jornada da Taça Libertadores.