Três portugueses vencem Supertaça da Lituânia após desempate por penáltis

FK Panevezys, dos treinadores João Luís e Luís Olim (adjunto) e do lateral esquerdo Rafael Floro, foi mais eficaz nos penáltis

O FK Panevezys, dos treinadores portugueses João Luís e Luís Olim (adjunto) e do lateral esquerdo Rafael Floro, conquistou este sábado a Supertaça da Lituânia de futebol, nas grandes penalidades.

Após um empate a duas bolas com o Zalgiris no final do tempo regulamentar, foi nas grandes penalidades que os portugueses celebraram pela segunda vez ao serviço da formação da cidade de Panevezys.

O guardião brasileiro Rafael Broetto, que passou pelo Marítimo (2016/17 a 2017/18) sem contabilizar qualquer minuto oficial ao serviço dos "verde rubros", foi a figura do jogo apesar de só ter entrado para as grandes penalidades, tendo impedido o golo do adversário em quatro ocasiões.

João Luís, que em outubro de 2020 fez história ao vencer a Taça da Lituânia, o primeiro título do FK Panevezys, clube fundado em 2015, juntou, em janeiro, o também madeirense Luís Olim à sua equipa técnica para desempenhar a função de treinador adjunto.

A final da Supertaça estava inicialmente prevista para dia 27 de fevereiro, mas foi adiada devido ao aparecimento de casos positivos para covid-19 nos dois emblemas.

Para além da Liga lituana, o Zalgiris era o atual detentor do título em disputa, sendo a equipa com mais supertaças conquistadas, contabilizando sete, das quais seis foram conquistadas nos últimos 10 anos.

O Zalgiris, abriu o ativo, já o relógio batia a primeira meia hora de jogo, com Joel Bopesu a encontrar Tomislav Kis livre de marcação no coração da grande área.

O avançado croata, ainda de pé quente, voltou a marcar volvidos cinco minutos, "bisando" na sequência de um remate à entrada da grande área, que, ao sofrer um desvio na defesa do Panevezys, deixou o guardião sem qualquer hipótese de defesa.

A formação orientada pela dupla madeirense mexeu no marcador ainda antes do descanso, após castigo máximo assinalado ao Zalgiris por falta de Marko Karamarko sobre o brasileiro Elivelto, à passagem do minuto 44. Ernestas Veliulis assumiu a responsabilidade e reduziu no último lance do primeiro tempo.

O Panevezys voltou a discutir o resultado com golo, aos 49 minutos de Elivelto, que encheu o pé, atirando à entrada da grande área, resgatado o empate a dois, resultado que se arrastou até ao final da fase regular.

Para o campeonato, a dupla madeirense mantém-se invicta na segunda posição da tabela, em igualdade pontual com o primeiro, o Kauno Zalgiris, que detém nove pontos.