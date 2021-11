Sílvia Domingos vai dirigir um clássico da I Liga feminina francesa

Árbitra internacional da AF de Setúbal tornar-se-á a primeira portuguesa a apitar no principal campeonato feminino francês em toda a sua história

No âmbito do protocolo de intercâmbio de árbitros, estabelecido entre as federações francesa e portuguesa, a juíza Sílvia Domingos foi nomeada para apitar o Lyon-PSG, agendado para dia 14, relativo à oitava jornada da I Divisão feminina gaulesa.

"Como parte do acordo entre a FFF e a FPF, o jogo da principal liga feminina entre Lyon e Paris será apitado, no domingo à noite (21h), por Sílvia Domingos assistida por dois compatriotas", pode ler-se no sítio da Federação Francesa de Futebol.

Sílvia Domingos, árbitra internacional da Associação de Futebol de Setúbal, que será assistida por Andreia Sousa e Cátia Tavares, tornar-se-á a primeira portuguesa a apitar no principal campeonato feminino francês em toda a sua história.

O clássico entre Lyon e PSG terá início, no próximo domingo, às 21 horas, e terá lugar no complexo desportivo do emblema oriundo da terceira maior cidade de França, situada a cerca de 470 quilómetros da capital francesa.