Sá Pinto expulso pelo que o adjunto do adversário disse ao árbitro

Treinador português do Esteghlal, do Irão, foi expulso este domingo no triunfo fora de casa frente ao Gol Gohar, por 2-1.

Ricardo Sá Pinto, treinador português do Esteghlal, do Irão, foi expulso este domingo no triunfo fora de casa frente ao Gol Gohar, por 2-1, tendo mesmo de ser agarrado para deixar o terreno de jogo.

De acordo com um esclarecimento da assessoria de imprensa do técnico, Sá Pinto foi expulso "por fazer zero", tendo sido provocado por adjuntos adversários, situação para a qual "já tinha alertado há dois dias" e que "já no jogo anterior" havia acontecido.

Ainda segundo as mesmas informações, o árbitro expulsou o treinador português, que "estava no seu lugar sem fazer nada", porque o "adjunto adversário disse que Sá Pinto disse uma injúria, porque supostamente percebe português", mas não existirão "imagens de nada sobre a alegada injúria",

De salientar que, no final da jornada, o Esteghlal ocupa o primeiro lugar e que, de acordo com a assessoria de imprensa, "já desde há vários jogos têm existido inúmeras manifestações de apoio e carinho dos adeptos".