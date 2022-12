Renato Paiva oficial no Bahia: "Não vejo a hora"

Técnico português assinou por dois anos e chega ao Brasil esta quarta-feira

Renato Paiva já assinou pelo Bahia por duas temporadas e esta quarta-feira chega a Salvador para começar a trabalhar no emblema brasileiro, como O JOGO noticiou.

Aos meios do clube tricolor, que já oficializou a transferência, Renato Paiva mostrou-se ansioso por esta nova aventura, após experiências na formação do Benfica, no Independiente del Valle e no Club León: "Não vejo a hora de conhecer a famosa Nação Tricolor, a Arena Fonte Nova e toda a intensidade e efervescência que cercam um dos clubes com maior torcida e das mais apaixonadas do Brasil. Fechei acordo com o Bahia e também estou ansioso para ver como vai funcionar essa grande parceria com o City Footbal Group, quando o negócio for concluído no início de 2023. Estamos todos muito entusiasmados."

O Bahia salienta o facto de jogadores como Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias e Ederson terem passado pelas suas mãos.