Real Madrid e Barcelona atentos à situação de internacional português

Diogo Dalot tem contrato com o Manchester United até 2024, mas é provável que renove em breve.

Diogo Dalot, lateral português do Manchester United, tem atraído a atenção dos dois grandes colossos do futebol espanhol. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Real Madrid e Barcelona olham para o internacional luso, que termina contrato em 2024, como possível alvo para reforçar as respetivas defesas na próxima época.

Segundo a publicação, o Barça também segue com atenção as situações de Pavard (Bayern) e Meunier (Dortmund), enquanto os "merengues" apontam a Dalot como sucessor de Dani Carvajal.

Em todo o caso, e como O JOGO adiantou em tempo oportuno, o Manchester United tem em agenda a renovação do lateral-direito, de 23 anos, que pretende amarrar com um contrato de longa duração. Esta época, Dalot já realizou 30 partidas oficiais.