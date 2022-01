"Pereira out": adeptos do Everton contra a contratação do treinador português

A imprensa inglesa adianta que Vítor Pereira está perto de assinar pelo Everton e alguns adeptos não estão agradados. Pedem que seja Lampard o próximo treinador.

O Everton continua à procura de substituto para Rafa Benítez e Vítor Pereira tem sido apontado pela imprensa inglesa como o favorito a assumir o cargo. Mas esta notícia não agradou a alguns adeptos do Everton que, em protesto, pintaram paredes no exterior do estádio Goodison Park, pedindo que o treinador português não seja contratado. Ao invés, querem ver Frank Lampard a assumir o comando técnico.

Ambos os treinadores estão sem clube.

"Pereira out, Lampard in", ou seja "Pereira fora [do clube], Lampard sim [contratado]".

