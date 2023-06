Novo treinador para Ronaldo? Al Nassr aponta a Luís Castro

Na liderança do Brasileirão, à frente do Palmeiras de Abel Ferreira, Luís Castro está focado em comandar nesta fase o Botafogo, mas segundo apurou o nosso jornal a entrada em cena do Al Nassr será tida em conta

O Al Nassr, clube da Arábia Saudita onde milita Cristiano Ronaldo, está interessado em contratar o técnico português Luís Castro

. Impressionado com o rendimento do treinador ao serviço do Botafogo, o clube saudita já fez uma abordagem de forma a apurar as condições necessárias para assegurar os préstimos de Luís Castro, ligado ao emblema carioca até abril de 2024.

O Maisfutebol revelou que o Al Nassr já avançou para o treinador português e O JOGO confirmou que existiu mesmo uma sondagem para avaliar o possível interesse de Luís Castro e apresentar também o projeto do clube, que disputa uma liga que começa a atrair cada vez mais jogadores de nomeada após a mudança de CR7.

Na liderança do Brasileirão, à frente do Palmeiras de Abel Ferreira, Luís Castro está focado em comandar nesta fase o Botafogo, mas segundo apurou o nosso jornal a entrada em cena do Al Nassr será tida em conta. Para já, o clube detido pelo empresário norte-americano John Textor pretende também responder ao interesse de vários clubes e blindar o treinador, apontando à renovação de contrato.