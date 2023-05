Luís Castro e a primeira derrota do Botafogo: "Não caiu o mundo"

Declarações do treinador do Botafogo, no final do encontro com o Góias (2-1), referente à sexta jornada do Brasileirão

Luís Castro não cria dramas depois do Botafogo perder pela primeira vez no Brasileirão 2023. Após cinco vitórias, o líder foi derrotado, mas o técnico português mantém o discurso calmo.

"A derrota é sempre um momento difícil, ainda para mais para a nossa equipa, que há dois meses e oito dias não sofria uma derrota. O sabor é mais amargo, mas não caiu o mundo, ele continua e nós vamos continuar no nosso caminho, trabalho e confiança para fazer melhor ao longo da temporada", atirou, no final do encontro com o Góias.

Com o empate do Palmeiras, o Botafogo podia ficar com quatro pontos a mais na liderança do Brasileirão. Com a derrota, apenas um ponto separa as formações de Luís Castro e Abel Ferreira.